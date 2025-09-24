İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 24 sentyabr, 2025
    • 19:53
    Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıb

    Nyu York polisi avtomobil kortejeinin, güman ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın kortejinin keçməsi üçün yolu bağladığına görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın avtomobilini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

    "BMT Baş Assambleyasına qatılmaq üçün Nyu Yorka gedən Prezident Ərdoğanın korteji əvvəlcə saxlanılıb, daha sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Trampın korteji oradan keçərkən tıxacda qalıb", - media yazır.

    Donald Tramp Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nyu York
    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

