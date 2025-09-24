Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıb
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 19:53
Nyu York polisi avtomobil kortejeinin, güman ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın kortejinin keçməsi üçün yolu bağladığına görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın avtomobilini saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.
"BMT Baş Assambleyasına qatılmaq üçün Nyu Yorka gedən Prezident Ərdoğanın korteji əvvəlcə saxlanılıb, daha sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Trampın korteji oradan keçərkən tıxacda qalıb", - media yazır.
