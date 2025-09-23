Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 12:40
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа

    Полиция Нью-Йорка, перекрывшая улицы для проезда кортежа американского лидера Дональда Трампа, остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Как передает Report, об этом сообщает французский телеканал BMFTV.

    "Президент Франции был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за кортежа Дональда Трампа, проезжавшего через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября", - говорится в материале.

    Сообщается, что Макрону пришлось позвонить Трампу: "Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто".

    После нескольких минут ожидания улица была разблокирована, но только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо посреди улицы, пытаясь добраться до посольства Франции.

