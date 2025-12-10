Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 16:19
    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Цифровизация в мире развивается настолько стремительно, что в этом направлении необходимо создавать и применять отдельные правовые механизмы и методы.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на панельной дискуссии "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности" в рамках форума "Культура и право: современные вызовы".

    По его словам, у цифровизации нет границ, это быстрый процесс, требующий осторожности:

    "Конечно, существуют законодательные акты, направленные на защиту моральных ценностей. Однако цифровизация развивается настолько стремительно, что в этом направлении необходимо создавать и применять отдельные правовые механизмы и методы. Этот процесс не должен основываться на поспешном решении. Необходимо проводить дискуссии и анализы с участием экспертов в соответствующей сфере".

    Он также добавил, что на фоне цифровизации в ряде стран мира вводятся серьезные ограничения на доступ к социальным сетям.

    Тогрул Гусейнов форум "Культура и право" цифровизация
    Nazir müavini: Rəqəmsallaşmada ayrıca hüquqi mexanizm və metodlar olmalıdır
    Elvis

    Последние новости

    16:54

    Специалист Минкульта указала на отсутствие единого закона об охране нематериального наследия

    Kультурная политика
    16:54
    Фото

    В Азербайджане презентована почтовая марка, посвященная Году Конституции и Суверенитета

    ИКТ
    16:49

    Самолет SCAT вернулся в Актобе из-за экстренной ситуации с пассажиркой

    В регионе
    16:34
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое сотрудничество

    Бизнес
    16:26

    HSBC заплатит $300 млн за уклонение от уплаты налогов во Франции

    Другие страны
    16:24
    Фото

    SOCAR и венгерская MVM ONEnergy подписали новое соглашение о поставках природного газа

    Энергетика
    16:20

    В Марокко обрушились два здания: 22 погибших - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:19

    Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

    Внутренняя политика
    16:12

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    Лента новостей