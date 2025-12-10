Замминистра: В цифровизации необходимо сформировать правовые механизмы и методы

Цифровизация в мире развивается настолько стремительно, что в этом направлении необходимо создавать и применять отдельные правовые механизмы и методы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов на панельной дискуссии "Конституция Азербайджанской Республики и наши культурные ценности" в рамках форума "Культура и право: современные вызовы".

По его словам, у цифровизации нет границ, это быстрый процесс, требующий осторожности:

"Конечно, существуют законодательные акты, направленные на защиту моральных ценностей. Однако цифровизация развивается настолько стремительно, что в этом направлении необходимо создавать и применять отдельные правовые механизмы и методы. Этот процесс не должен основываться на поспешном решении. Необходимо проводить дискуссии и анализы с участием экспертов в соответствующей сфере".

Он также добавил, что на фоне цифровизации в ряде стран мира вводятся серьезные ограничения на доступ к социальным сетям.