Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

"Мы были рады приветствовать в нашей стране торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорда Джона Олдердайса. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях деятельности в рамках повестки дня экономического сотрудничества с Соединенным Королевством, укреплении деловых, инвестиционных и торговых партнерств, а также возможностях содействия совместной деятельности в области энергетики, высоких технологий и цифровой трансформации", - написал он.