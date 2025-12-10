Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое сотрудничество

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 16:34
    Азербайджан и Великобритания обсудили экономическое сотрудничество.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

    "Мы были рады приветствовать в нашей стране торгового посланника Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лорда Джона Олдердайса. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях деятельности в рамках повестки дня экономического сотрудничества с Соединенным Королевством, укреплении деловых, инвестиционных и торговых партнерств, а также возможностях содействия совместной деятельности в области энергетики, высоких технологий и цифровой трансформации", - написал он.

