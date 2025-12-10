Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Марокко обрушились два здания: 19 погибших и 16 раненых

    По меньшей мере 19 человек погибли и 16 получили ранения в результате обрушения двух зданий в марокканском городе Фес.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, обрушились два соседних четырехэтажных здания, в которых проживало восемь семей.

    Пострадавших доставили в университетский госпитальный центр Феса. Спасатели продолжают поиски на месте обрушения, под завалами могут оставаться люди.

    Причина обрушения остается неизвестной.

    Mərakeşdə iki bina uçub, 19 nəfər ölüb
    At least 19 killed in collapse of two buildings in Morocco's Fes
