В Марокко обрушились два здания: 19 погибших и 16 раненых

По меньшей мере 19 человек погибли и 16 получили ранения в результате обрушения двух зданий в марокканском городе Фес.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, обрушились два соседних четырехэтажных здания, в которых проживало восемь семей.

Пострадавших доставили в университетский госпитальный центр Феса. Спасатели продолжают поиски на месте обрушения, под завалами могут оставаться люди.

Причина обрушения остается неизвестной.