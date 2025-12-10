В Марокко обрушились два здания: 19 погибших и 16 раненых
Другие страны
- 10 декабря, 2025
- 12:43
По меньшей мере 19 человек погибли и 16 получили ранения в результате обрушения двух зданий в марокканском городе Фес.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, обрушились два соседних четырехэтажных здания, в которых проживало восемь семей.
Пострадавших доставили в университетский госпитальный центр Феса. Спасатели продолжают поиски на месте обрушения, под завалами могут оставаться люди.
Причина обрушения остается неизвестной.
Последние новости
13:13
TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняютсяИнфраструктура
13:12
Фото
Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцевЭнергетика
13:11
Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроенииИнфраструктура
13:09
Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефтьДругие страны
13:08
Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
13:04
Фото
Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахованияАПК
13:04
Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в АзербайджанВнешняя политика
12:57
SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасноИКТ
12:55