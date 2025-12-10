В Азербайджане презентована почтовая марка, посвященная Году Конституции и Суверенитета

ООО "Азерпочт" выпустило в обращение почтовую марку "Год Конституции и Суверенитета".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".

На презентации почтовой марки в Музее государственного флага исполняющий обязанности председателя правления "Азерпочт" Иси Мустафаев подчеркнул, что выпуск марки имеет важное значение как внутри страны, так и в международном почтовом пространстве - в плане передачи будущим поколениям духа суверенитета и как месседж о государственности. Он отметил, что эта марка несет большую духовную нагрузку как символ приверженности государственности и национальным ценностям.

В рамках мероприятия для гостей была организована информативная экскурсия по музею, состоялось ознакомление с выставкой, посвященной национальным и государственным атрибутам.

Затем марка, посвященная Году Конституции и Суверенитета, была передана в дар музею, а завершилось мероприятие показом короткометражного фильма о строительстве Площади флага.