    В Азербайджане презентована почтовая марка, посвященная Году Конституции и Суверенитета

    ИКТ
    • 10 декабря, 2025
    • 16:54
    ООО "Азерпочт" выпустило в обращение почтовую марку "Год Конституции и Суверенитета".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерпочт".

    На презентации почтовой марки в Музее государственного флага исполняющий обязанности председателя правления "Азерпочт" Иси Мустафаев подчеркнул, что выпуск марки имеет важное значение как внутри страны, так и в международном почтовом пространстве - в плане передачи будущим поколениям духа суверенитета и как месседж о государственности. Он отметил, что эта марка несет большую духовную нагрузку как символ приверженности государственности и национальным ценностям.

    В рамках мероприятия для гостей была организована информативная экскурсия по музею, состоялось ознакомление с выставкой, посвященной национальным и государственным атрибутам.

    Затем марка, посвященная Году Конституции и Суверенитета, была передана в дар музею, а завершилось мероприятие показом короткометражного фильма о строительстве Площади флага.

    ООО "Азерпочт" почтовая марка Год Конституции и суверенитета Иси Мустафаев
    Azərbaycanda "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb
    Лента новостей