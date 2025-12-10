Специалист Минкульта указала на отсутствие единого закона об охране нематериального наследия

Азербайджан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО "Об охране нематериального культурного наследия" еще в 2006 году, однако в стране до сих пор не существует единой национальной системы правового регулирования в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник юридического отдела Министерства культуры Гюляр Микаилова на Форуме "Культура и право: современные вызовы".

По ее словам, для реализации ряда нормативных актов отсутствуют четкие подзаконные механизмы и стандарты исполнения.

Она привела пример несоответствия между законодательством и реальной практикой в театральной сфере. Так, в Законе "О театре и театральной деятельности" предусмотрены требования к продюсерской деятельности, однако в Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей работников театров, концертных и цирковых учреждений должность продюсера вообще не упоминается.

Это, по словам Микаиловой, создает противоречие между нормами правового регулирования и нормативной системой классификации труда.