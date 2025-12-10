Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Специалист Минкульта указала на отсутствие единого закона об охране нематериального наследия

    Kультурная политика
    • 10 декабря, 2025
    • 16:54
    Специалист Минкульта указала на отсутствие единого закона об охране нематериального наследия

    Азербайджан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО "Об охране нематериального культурного наследия" еще в 2006 году, однако в стране до сих пор не существует единой национальной системы правового регулирования в этой области.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник юридического отдела Министерства культуры Гюляр Микаилова на Форуме "Культура и право: современные вызовы".

    По ее словам, для реализации ряда нормативных актов отсутствуют четкие подзаконные механизмы и стандарты исполнения.

    Она привела пример несоответствия между законодательством и реальной практикой в театральной сфере. Так, в Законе "О театре и театральной деятельности" предусмотрены требования к продюсерской деятельности, однако в Едином тарифно-квалификационном справочнике должностей работников театров, концертных и цирковых учреждений должность продюсера вообще не упоминается.

    Это, по словам Микаиловой, создает противоречие между нормами правового регулирования и нормативной системой классификации труда.

