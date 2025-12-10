HSBC заплатит $300 млн за уклонение от уплаты налогов во Франции

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 16:26
    HSBC Holdings готов заплатить французским властям $300 млн, чтобы урегулировать многолетнее расследование об уклонении от уплаты налогов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Эта сумма включает в себя не только выплату штрафа в обмен на прекращение расследования, но и счет за неуплаченные ранее налоги. Предложенное банком соглашение с прокуратурой Национального финансового управления будет рассмотрено парижским судом ближайшие несколько недель, утверждают источники агентства.

    Скандал с участием пяти крупных европейских банков разразился в 2018 году, после публикации журналистского расследования, которое выявило, что кредитные организации систематически помогали акционерам уклоняться от налогов на дивиденды. Акционеры временно передавали акции инвесторам, находящимся за рубежом, чтобы не платить налог. Затем инвесторы продавали ценные бумаги обратно первоначальному владельцу. Сэкономленную таким образом сумму делили. Такая схема получила название cum-cum. В марте 2023 года французские власти провели обыски в центральных офисах BNP Paribas, его дочерней компании Exane, Societe Generale, Natixis, а также HSBC.

