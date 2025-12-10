Самолет SCAT вернулся в Актобе из-за экстренной ситуации с пассажиркой

Самолет авиакомпании SCAT, выполнявший рейс DV 712 из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажирки.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Актобе.

Сообщается, что инцидент произошел 9 декабря. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Актобе в 22:50 по местному времен.

"После посадки к самолету оперативно прибыли специалисты экстренной медицинской помощи, спасти пассажирку не удалось. На время проведения медицинских процедур пассажиры рейса оставались на борту воздушного судна, что соответствует установленным авиационным требованиям и стандартам безопасности. После завершения всех необходимых процедур рейс DV 712 продолжил выполнение полета и вылетел в Алматы в 01:36", - сказано в сообщении.