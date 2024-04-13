О нас

Австрия приостанавливает полеты в Тегеран

Австрия приостанавливает полеты в Тегеран Austrian Airlines, последняя западноевропейская компания, выполнявшая рейсы в Иран, приостанавливает полеты в столицу Тегеран.
В регионе
13 апреля 2024 г. 01:29
Австрия приостанавливает полеты в Тегеран

Austrian Airlines, последняя западноевропейская компания, выполнявшая рейсы в Иран, приостанавливает полеты в столицу Тегеран.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на фоне напряженности в регионе австрийская компания приостанавливает полеты в Иран до 18 апреля.

В компании заявили, что маршруты полетов, проходящих через воздушное пространство Ирана, также будут скорректированы: "Безопасность наших пассажиров и экипажа является приоритетом".

В то же время МИД Германии разместил в социальной сети сообщение, в котором призвал своих граждан не посещать ближневосточную страну, а находящихся там граждан покинуть ее территории. С аналогичным призывом выступило внешнеполитическое ведомство Австрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstriya Tehrana olan uçuşları təxirə salır, Almaniya XİN isə vətəndaşlarını İrana səfər etməməyə çağırır

Другие новости из категории

Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены
Коджа: При аварии на фуникулере в Анталье погиб один человек, еще 10 ранены
13 апреля 2024 г. 01:58
Раиси: Страны-гегемоны пытаются внести разлад в отношения Пакистана и Ирана
Раиси: Страны-гегемоны пытаются внести разлад в отношения Пакистана и Ирана
12 апреля 2024 г. 21:38
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Башкортостане при ДТП погибли три человека
В Башкортостане при ДТП погибли три человека
12 апреля 2024 г. 20:35
Военнослужащие ВС Армении попали в ДТП: 4 человека погибли, еще 20 получили ранения
Военнослужащие ВС Армении попали в ДТП: 4 человека погибли, еще 20 получили ранения
12 апреля 2024 г. 20:14
В Казахстане опровергли данные о распространении инфекционных заболеваний на фоне паводков
В Казахстане опровергли данные о распространении инфекционных заболеваний на фоне паводков
12 апреля 2024 г. 18:54
Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества
Лавров: В странах СНГ понимают, что США пытаются вторгаться во все регионы Содружества
12 апреля 2024 г. 18:17
Посла Франции вызвали в МИД РФ на фоне заявлений Стефана Сежурне
Посла Франции вызвали в МИД РФ на фоне заявлений Стефана Сежурне
12 апреля 2024 г. 16:44
Саммит лидеров СНГ и заседание СМИД пройдут в октябре в Москве
Саммит лидеров СНГ и заседание СМИД пройдут в октябре в Москве
12 апреля 2024 г. 15:08
Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании
Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании
12 апреля 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi