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Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster

Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских военных.
В регионе
26 октября 2022 г. 17:44
Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Великобритании для обучения украинских военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиовещательную корпорацию ABC.

Австралийские войска отправятся в Великобританию для обучения украинских сил, помогая укрепить оборону восточноевропейской страны.

Контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Великобритании сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.

В федеральном бюджете на этой неделе выделено более 200 млн долларов на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 млн долларов на оборону из имеющихся ресурсов. Общая финансовая поддержка Австралии превышает 655 млн, включая 475 млн долларов на военную помощь раздираемой войной стране. Дополнительные 30 машин Bushmaster докажут общее количество защищенных транспортных средств, отправленных в Украину, до 90 штук.

Кроме Bushmasters, Австралия предоставила шесть буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

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