АТОР: Россияне раскупили билеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ до конца сентября

Россияне раскупили авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан до конца сентября.

Россияне раскупили авиабилеты в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан до конца сентября.

Как передает Report, об этом передает "Вестник АТОР" (Ассоциации туроператоров) со ссылкой на данные системы бронирования билетных агрегаторов.

Так, билеты на прямые рейсы в Стамбул и Дубай закончились в минувшие выходные — россияне выкладывали за них по 110-200 тыс. руб. и больше на человека. За билет в Стамбул на 28 сентября (с тремя пересадками) придется заплатить 178,5 тыс. руб., до Алматы — 62,4 тыс. руб. Добраться до Еревана, также с тремя стыковочными рейсами, получится за 187,9 тыс. руб. Прямой перелет до Ташкента обойдется в 322,5 тыс. руб.

В АТОР сообщили, что спрос на билеты сейчас находится на пике. С 1 октября есть возможность улететь по выбранным направлениям за меньшие деньги. Например, перелет в Стамбул (с двумя стыковочными рейсами) стоит 75,2 тыс. руб. на человека.

В ассоциации считают, что с 15 октября, тарифы нормализуются. До Стамбула на эту дату можно взять билет за 33,2 тыс. руб., до Дубая — за 72,5 тыс. руб. Чтобы добраться до Алматы придется отдать 26,5 тыс. руб.

Отметим, что такой ажиотаж с авиабилетами наблюдался сразу после объявления в России о частичной мобилизации. Так, на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Баку, Ереван и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты.