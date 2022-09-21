На сайтах авиакомпаний не осталось билетов из Москвы в ряд городов на ближайшие рейсы

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Баку, Ереван и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты.

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Баку, Ереван и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.



По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тыс. руб. Рейс выполняет "Аэрофлот". На сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тыс. руб.). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

Билет на прямой рейс в Баку у "Аэрофлота" можно купить также не раньше чем на 23 сентября и за 74,5 тыс. руб., у "Азербайджанских авиалиний" есть (по данным на 12.00 мск 21 сентября) билеты на 22 сентября за 719 евро и начиная с 24-го за 394 евро, следует из информации на сайте авиакомпании.

В Ташкент также можно купить билет начиная с 23 сентября (у "Аэрофлота" — за 64 тыс. руб.).

Похожая ситуация с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте "Аэрофлота" на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.), а 24-го еще можно улететь "экономом" за 62 тыс. руб.



РБК направил запросы представителям сервисов Aviasales, Tutu.ru и OneTwoTrip, а также в пресс-службы группы "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральских авиалиний" и Utair.

При этом в соцсетях появилась информация о том, что в связи с частичной мобилизацией в России мужчинам призывного возраста без справки из военкомата не продаются билеты на поезда и самолеты. В РЖД и "Аэрофлот" опровергли эти сообщения. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя данные новости журналистам, отметил, что "есть разные положения на этот счет, давайте наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет".