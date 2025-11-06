Астана и Вашингтон договорились о сотрудничестве по критическим минералам

США и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

Как передает Report cо ссылкой на Акорду, церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник, говорится в сообщении Акорды.