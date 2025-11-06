Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Астана и Вашингтон договорились о сотрудничестве по критическим минералам

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 19:00
    Астана и Вашингтон договорились о сотрудничестве по критическим минералам

    США и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

    Как передает Report cо ссылкой на Акорду, церемония подписания состоялась в Вашингтоне при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Документ подписали министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник, говорится в сообщении Акорды.

