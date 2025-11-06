İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:11
    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    ABŞ və Qazaxıstan kritik minerallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.

    "Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, imzalanma mərasimi Vaşinqtonda Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə baş tutub.

    Sənədi Qazaxıstanın sənaye və tikinti naziri Ersayin Naqaspayev və ABŞ ticarət naziri Hovard Latnik imzalayıblar.

    ABŞ Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev əməkdaşlıq
