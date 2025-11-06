Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər
Region
- 06 noyabr, 2025
- 19:11
ABŞ və Qazaxıstan kritik minerallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.
"Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, imzalanma mərasimi Vaşinqtonda Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin iştirakı ilə baş tutub.
Sənədi Qazaxıstanın sənaye və tikinti naziri Ersayin Naqaspayev və ABŞ ticarət naziri Hovard Latnik imzalayıblar.
Son xəbərlər
19:32
Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmürDigər ölkələr
19:32
Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start veribBiznes
19:24
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edibFərdi
19:21
ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıbDigər ölkələr
19:20
Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilibDaxili siyasət
19:16
Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:11
Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblərRegion
19:07
Foto
Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilibXarici siyasət
19:04