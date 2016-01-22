​Асад и российские истребители разбомбили сирийские поселки на границе с Турцией

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Российские боевые самолеты и связанные с Башаром Асадом силы нанесли авиаудары по расположенному недалеко от турецкой границы сирийскому региону Бабили.
Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.
Отмечается, что звуки падающих бомб были слышны даже в турецком районе Рейханлы.
Согласно информации, российские истребители и связанные с Башаром Асадом силы также разбомбили расположенные неподалеку от турецкой границы сирийские поселки Сармада, Дана и Салкинский район провинции Идлиб.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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