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    ​Асад и российские истребители разбомбили сирийские поселки на границе с Турцией

    Отмечается, что звуки бомб были слышны даже в турецком районе Рейханлы

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Российские боевые самолеты и связанные с Башаром Асадом силы нанесли авиаудары по расположенному недалеко от турецкой границы сирийскому региону Бабили.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Анадолу.

    Отмечается, что звуки падающих бомб были слышны даже в турецком районе Рейханлы. 

    Согласно информации, российские истребители и связанные с Башаром Асадом силы также разбомбили расположенные неподалеку от турецкой границы сирийские поселки Сармада, Дана и Салкинский район провинции Идлиб.

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