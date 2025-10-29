Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы
Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян видит определенные проблемы в Декларации о независимости Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такую позицию он высказал в беседе с журналистами в парламенте.
"Я думаю, что в Декларации независимости есть определенные проблемы. Я давно решил не произносить эту фразу, но должен сказать одно: за последние годы я десятки раз перечитывал нашу Декларацию независимости. И пришел к ужасному выводу, что содержание этой Декларации независимости заключается в том, что Республика Армения не может существовать", - отметил он.
