    29 октября, 2025
    • 14:25
    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян видит определенные проблемы в Декларации о независимости Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такую ​​позицию он высказал в беседе с журналистами в парламенте.

    "Я думаю, что в Декларации независимости есть определенные проблемы. Я давно решил не произносить эту фразу, но должен сказать одно: за последние годы я десятки раз перечитывал нашу Декларацию независимости. И пришел к ужасному выводу, что содержание этой Декларации независимости заключается в том, что Республика Армения не может существовать", - отметил он.

