    Aparat rəhbəri: Ermənistanın Müstəqillik Bəyannaməsində müəyyən problemlər var

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 14:40
    Aparat rəhbəri: Ermənistanın Müstəqillik Bəyannaməsində müəyyən problemlər var

    Ermənistan Baş nazirinin aparat rəhbəri Araik Arutyunyan ölkənin Müstəqillik Bəyannaməsində müəyyən problemlərin olduğunu bildirib.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, o, bunu parlamentdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib.

    "Hesab edirəm ki, Müstəqillik Bəyannaməsində müəyyən problemlər var. Son illərdə bizim Müstəqillik Bəyannaməsini dəfələrlə oxumuşam və belə bir dəhşətli nəticəyə gəlmişəm ki, onun məzmunu Ermənistan Respublikasının mövcud ola bilməyəcəyindən ibarətdir", - o qeyd edib.

    Ermənistan Müstəqillik Bəyannaməsi
    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы
    Armenian PM's chief of staff criticizes country's Declaration of Independence

