KOBİA auditor seçir
Maliyyə
- 18 fevral, 2026
- 13:38
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 2025-ci il üzrə illik maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 67,10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 5-nə qədər KOBİA-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Mustafa Kamal Atatürk prospekti, 134 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 5-də, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "NR Proaudit" MMC olub. Şirkətə 5 min manat ödənilib.
