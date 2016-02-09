Армянский военнослужащий исчез из воинской части

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Военная полиция Армении ищет самовольно покинувшего часть солдата 19-летнего Азиза Бакояна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, солдат покинул одну из частей Дилижана 6 февраля.

Родственники солдата сами обратились в армянские СМИ с сообщением об исчезновении Азиза Бакояна. Родственники не исключают, что с солдатом мог произойти несчастный случай или его могли убить.