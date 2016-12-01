Армянский программист обвиняется в краже 500 млн. долларов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Норвегия намерена выдать США российского программиста армянского происхождения Марка Варданяна, обвиняемого в краже более 500 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую службу радио "Свобода", официальная Москва на протяжении месяцев пыталась не допустить этого.

Бывший программист одной из норвежских ИТ-компаний Марк Варданян был задержан в сентябре прошлого года и до сих пор находился под предварительным арестом.

Согласно официальному обвинению, он, загрузив в интернет специальные файлы, заразил более 11 миллионов компьютеров, в результате чего смог завладеть личными данными тысяч людей, а затем использовать их с целью кражи из банковской системы огромных сумм. Варданян не признает эти обвинения.