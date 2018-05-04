Армянский оппозиционный блок не будет участвовать в формировании временного правительства

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Блок "Царукян" не будет принимать участие в формировании временного правительства в случае избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на имеющиеся у нее сведения.

Как пишет издание, несмотря на то, что блок с самого начала присоединился к общенациональному движению и уже дважды оказал поддержку в вопросе избрания Пашиняна на пост премьер-министра, однако политсила не считает целесообразным на данном этапе брать на себя политическую ответственность в контексте деятельности временного правительства.

"Таким образом, блок "Царукян" останется в оппозиции и будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах в качестве оппозиционной силы", - отмечается в статье.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. 3 мая кандидатура Никола Пашиняна была официально выдвинута на пост премьер-министра страны более одной трети депутатов. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.