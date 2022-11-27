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Армянский эксперт: Положение Армении тяжелое, союзники не удовлетворяют даже ее минимальные потребности

Армянский эксперт: Положение Армении тяжелое, союзники не удовлетворяют даже ее минимальные потребности Положение Армении очень тяжелое, ее союзники не удовлетворяют даже минимальные потребности.
В регионе
27 ноября 2022 г. 19:21
Армянский эксперт: Положение Армении тяжелое, союзники не удовлетворяют даже ее минимальные потребности

Положение Армении очень тяжелое, ее союзники не удовлетворяют даже минимальные потребности.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил армянский политолог, профессор Лихайского университета (США) Арман Григорян.

По его словам, необходимо понять и принять к сведению, в чем состоят интересы США в этом регионе.

"Не должно быть иллюзий, напрасных надежд, что они придут и защитят Армению, продадут оружие, подпишут союз с Ираном против Турции, Азербайджана и России", - подчеркнул А.Григорян.

Он также коснулся ситуации в регионе победы Азербайджана в 44-дневной войне.

"Все очень дружелюбно относятся к Азербайджану, многие стараются иметь с ним близкие и теплые отношения", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Erməni ekspert: “Ermənistanda vəziyyət çox ağırdır, müttəfiqlər onun minimum ehtiyaclarını belə ödəmir”

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