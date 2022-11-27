Армянский эксперт: Положение Армении тяжелое, союзники не удовлетворяют даже ее минимальные потребности

Положение Армении очень тяжелое, ее союзники не удовлетворяют даже минимальные потребности.
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По его словам, необходимо понять и принять к сведению, в чем состоят интересы США в этом регионе.
"Не должно быть иллюзий, напрасных надежд, что они придут и защитят Армению, продадут оружие, подпишут союз с Ираном против Турции, Азербайджана и России", - подчеркнул А.Григорян.
Он также коснулся ситуации в регионе победы Азербайджана в 44-дневной войне.
"Все очень дружелюбно относятся к Азербайджану, многие стараются иметь с ним близкие и теплые отношения", - добавил он.