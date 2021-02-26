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Армянских чиновников заставили принять участие в митинге сторонников Пашиняна

Армянских чиновников заставили принять участие в митинге сторонников Пашиняна Сотрудников Комитета государственных доходов Армении заставили принять участие в митинге сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна.
В регионе
26 февраля 2021 г. 04:50
Армянских чиновников заставили принять участие в митинге сторонников Пашиняна

Сотрудников Комитета государственных доходов Армении заставили принять участие в митинге сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом пишет "Пастинфо".

"На фотографии высокопоставленные должностные лица Комитета госдоходов Армении: глава КГД Эдуард Ованнисян, начальник управления внутренней безопасности КГД Ерджаник Акопян и его заместитель Вардан Саркисян.

По подсчетам специалистов, митинг, созванный Николом Пашиняном, смог собрать максимум 10 000 человек. И все это с использованием административного ресурса. Причем достаточно большое число составили сотрудники безопасности", - отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda məmurlar Paşinyana dəstək mitinqində iştiraka məcbur ediliblər

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