О нас

Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Беларуси

Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Беларуси Представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Беларуси.
В регионе
24 февраля 2024 г. 17:00
Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Беларуси

Представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил координатор ПА ОДКБ Алишер Эрбаев.

"От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ - это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", - сказал Эрбаев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın KTMT PA-dakı nümayəndələri Belarusda seçkiləri izləməkdən imtina ediblər

Самое читаемое

Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi