Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Беларуси

Представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Беларуси.

Представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил координатор ПА ОДКБ Алишер Эрбаев.

"От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ - это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", - сказал Эрбаев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.