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Армянская оппозиция объявит своего кандидата в премьеры в ближайшее время

Армянская оппозиция объявит своего кандидата в премьеры в ближайшее время Оппозиция в ближайшее время объявит своего кандидата в премьер-министры Армении.
В регионе
15 сентября 2022 г. 14:17
Армянская оппозиция объявит своего кандидата в премьеры в ближайшее время

Оппозиция в ближайшее время объявит своего кандидата в премьер-министры Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом депутат от фракции "Айастан" Гегам Манукян заявил журналистам в парламенте.

"Если бы не было Никола Пашиняна, не было бы того, что происходит сегодня. Мы собрали подписи 35 депутатов, осталось 18. На бланке с подписями мы укажем и имя нашего кандидата. Мы уже определились в этом вопросе и выступим с соответствующим заявлением в ближайшее время", – отметил депутат.

На вопрос, "что позволяет оппозиции рассчитывать на голоса депутатов от партии власти", Манукян ответил, что на его памяти были гораздо более прочные парламентские фракции, которые распадались за несколько часов.

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Версия на английском языке Armenian opposition soon to announce its candidate for PM

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