Армянская оппозиция не согласилась с предвыборным обещанием Пашиняна

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в стране через три месяца, активисты оппозиции этим не согласились

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в стране через три месяца, активисты оппозиции с этим не согласились.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, оппозиция призвала премьер-министра уйти в отставку до конца апреля.

Так, представители Движения по спасению Родины заявили, что выступят сегодня с новым заявлением.

"Борьба продолжается. Завтра (сегодня - ред.) выступлю с заявлением", - написал на своей странице в Facebook координатор Движения Ишхан Сагателян.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы.