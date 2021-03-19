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Армянская оппозиция не согласилась с предвыборным обещанием Пашиняна

Армянская оппозиция не согласилась с предвыборным обещанием Пашиняна Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в стране через три месяца, активисты оппозиции этим не согласились
В регионе
19 марта 2021 г. 07:25
Армянская оппозиция не согласилась с предвыборным обещанием Пашиняна

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в стране через три месяца, активисты оппозиции с этим не согласились.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, оппозиция призвала премьер-министра уйти в отставку до конца апреля.

Так, представители Движения по спасению Родины заявили, что выступят сегодня с новым заявлением.

"Борьба продолжается. Завтра (сегодня - ред.) выступлю с заявлением", - написал на своей странице в Facebook координатор Движения Ишхан Сагателян.

Напомним, что 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti Paşinyanın seçki vədi ilə razılaşmadı

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