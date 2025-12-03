Армения до 2029 года направит $393 млн на развитие оборонной промышленности

Армения продолжит политику трехлетних контрактов, направленных на развитие оборонной промышленности, запланировав на 2026–2028 годы более 150 млрд драмов ($393 млн) на эти цели.

Как сообщает Report, об этом министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян написал на своей странице в соцсетях.

"Министерство обороны Армении уже начало обсуждения новых трехлетних контрактов с 30 компаниями. Первая трехлетняя программа, направленная на развитие военной промышленности, в рамках которой на 2023–2025 годы с 28 компаниями заключены контракты на сумму более 171 млрд драмов ($448 млн), стала краеугольным камнем развития военно-промышленного комплекса Республики Армения", - написал Айрапетян.