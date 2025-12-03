Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Армения до 2029 года направит $393 млн на развитие оборонной промышленности

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 11:04
    Армения до 2029 года направит $393 млн на развитие оборонной промышленности

    Армения продолжит политику трехлетних контрактов, направленных на развитие оборонной промышленности, запланировав на 2026–2028 годы более 150 млрд драмов ($393 млн) на эти цели.

    Как сообщает Report, об этом министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян написал на своей странице в соцсетях.

    "Министерство обороны Армении уже начало обсуждения новых трехлетних контрактов с 30 компаниями. Первая трехлетняя программа, направленная на развитие военной промышленности, в рамках которой на 2023–2025 годы с 28 компаниями заключены контракты на сумму более 171 млрд драмов ($448 млн), стала краеугольным камнем развития военно-промышленного комплекса Республики Армения", - написал Айрапетян.

    Армения Мхитар Айрапетян оборонная промышленность финансирование
    Ermənistan 2029-cu ilədək müdafiə sənayesinin inkişafına 393 milyon dollar yönəldəcək
    Elvis

    Последние новости

    11:59

    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    11:52

    Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

    Внутренняя политика
    11:46

    Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в Азербайджане

    Наука и образование
    11:44

    Посланник США направляется в Бейрут для переговоров по Ливану и Израилю

    Другие страны
    11:44
    Фото

    Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"

    Внешняя политика
    11:38

    Али Ализаде: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОЭС

    Внешняя политика
    11:34

    ЦБА автоматизировал процесс проверки

    Финансы
    11:34

    Для строительства сельхозобъектов в Азербайджане потребуется разрешение

    Милли Меджлис
    11:28

    Президент Федерации: Азербайджанские спасатели прогрессируют очень быстро

    Внешняя политика
    Лента новостей