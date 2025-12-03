Ermənistan 2029-cu ilədək müdafiə sənayesinin inkişafına 393 milyon dollar yönəldəcək
Region
- 03 dekabr, 2025
- 11:17
Ermənistan müdafiə sənayesinin inkişafını nəzərdə tutan üçillik müqavilələr siyasətini davam etdirərək 2026-2028-ci illərdə bu məqsədlər üçün 150 milyard dramdan (393 milyon dollar) çox vəsait ayırmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın yüksək texnologiyalar sənayesi naziri Mxitar Ayrapetyan sosial şəbəkədə yazıb.
"Ermənistan Müdafiə Nazirliyi artıq 30 şirkətlə yeni üçillik müqavilələrlə bağlı müzakirələrə başlayıb. Hərbi sənayenin inkişafına yönəlmiş birinci üçillik proqram çərçivəsində 28 şirkətlə 2023-2025-ci illər üçün 171 milyard dramdan (448 milyon dollar) artıq məbləğdə müqavilələr imzalanıb. Bu, Ermənistan Respublikasının hərbi-sənaye kompleksinin inkişafının təməl daşı olub", - o yazıb.
Son xəbərlər
11:46
Əli Əlizadə: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdirXarici siyasət
11:45
Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənibDigər
11:44
Aİ Rusiya qazının idxalından imtina qaydalarını tədricən razılaşdırıbDigər ölkələr
11:42
Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunurDaxili siyasət
11:40
Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıbHadisə
11:35
Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 32 mindən çox şəxsə pensiya təyin edilibSosial müdafiə
11:32
Federasiya rəhbəri: Azərbaycan xilasedicilərinin hazırlıq səviyyəsi sürətlə artırXarici siyasət
11:31
Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıbİKT
11:31