Армения в ближайшее время ждет новую партию зерновых транзитом через Азербайджан

Новые партии зерновых в ближайшее время поступят в Армению транзитом через территорию Азербайджана и Грузии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

По словам министра, грузы уже находятся в пути, а о точных сроках доставки в Ереван, а также о том, из каких стран они будут доставлены, министр обещал сообщить позже.

"Когда груз будет доставлен, я представлю данные в тоннах", - отметил Папоян.

Комментируя вопрос о возможности поставок нефтепродуктов из Азербайджана, министр подчеркнул, что информация об этом будет обнародована только после их фактической доставки в страну.

Напомним, ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, проследовав через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Было доставлено около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Поставка стала возможной благодаря снятию со стороны Азербайджана ограничений на транзитные грузоперевозки.