    Армения в ближайшее время ждет новую партию зерновых транзитом через Азербайджан

    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 13:07
    Армения в ближайшее время ждет новую партию зерновых транзитом через Азербайджан

    Новые партии зерновых в ближайшее время поступят в Армению транзитом через территорию Азербайджана и Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

    По словам министра, грузы уже находятся в пути, а о точных сроках доставки в Ереван, а также о том, из каких стран они будут доставлены, министр обещал сообщить позже.

    "Когда груз будет доставлен, я представлю данные в тоннах", - отметил Папоян.

    Комментируя вопрос о возможности поставок нефтепродуктов из Азербайджана, министр подчеркнул, что информация об этом будет обнародована только после их фактической доставки в страну.

    Напомним, ранее в Армению прибыл поезд с казахстанским зерном, проследовав через территорию Казахстана, России, Азербайджана и Грузии. Было доставлено около 1000 тонн пшеницы четвертого класса. Поставка стала возможной благодаря снятию со стороны Азербайджана ограничений на транзитные грузоперевозки.

    Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyasının çatdırılması gözlənilir
    Armenia expects new shipment of grain through transit via Azerbaijan soon

