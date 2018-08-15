Армения предложила передать полномочия в СБ ОДКБ премьеру страны

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Представители Армении предложили внести изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным пресс-службы организации, данная инициатива прозвучала накануне на заседании постоянного совета ОДКБ.

"Также был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию республики Армения. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра республики Армения" - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

Генеральным секретарем ОДКБ в настоящее время является представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного армянскими правоохранительными органами, относительно участия в разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

Правительство Армении возглавляет Никол Пашинян.