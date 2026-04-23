Армения построит новое здание посольства в Казахстане

Армения построит в столице Казахстана новое здание для своего посольства.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа.

Решение утверждено на заседании Кабмина Армении сегодня. После строительства здание перейдет в собственность Республики Армения.

На реализацию строительства потребуется $1,5 млн.