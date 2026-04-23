    Армения построит новое здание посольства в Казахстане

    23 апреля, 2026
    • 12:09
    Армения построит новое здание посольства в Казахстане

    Армения построит в столице Казахстана новое здание для своего посольства.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа.

    Решение утверждено на заседании Кабмина Армении сегодня. После строительства здание перейдет в собственность Республики Армения.

    На реализацию строительства потребуется $1,5 млн.

    Армения Казахстан Посольство Армении в Казахстане
    Ermənistan Qazaxıstanda yeni səfirlik binası tikəcək
    Armenia to build new embassy premises in Kazakhstan

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей