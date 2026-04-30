Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц

    30 апреля, 2026
    • 20:35
    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц

    В предстоящие выходные в Баку в ряде районов будет частично или полностью ограничено движение транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, ограничения будут вводиться поэтапно на нескольких центральных улицах и магистралях столицы в связи с ремонтными работами.

    Так, с 1 мая 23:00 до 4 мая 07:00 движение будет частично или полностью ограничено на улице Самеда Вургуна (на участке между улицами А.А.Бакиханова и М.Миргасымова), улице Рашида Бейбутова (между С.Рагимова и С.Зейналова), а также на проспекте Вагифа (между улицами Дж.Гаджибейли и С.Вургуна).

    Кроме того, с 1 по 3 мая на внешней кольцевой дороге в направлении станции "20 Января" ежедневно с 07:00 до 23:00 будет действовать частичное ограничение движения, а с 1 по 4 мая в ночное время - с 23:00 до 07:00 - полное перекрытие.

    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц
    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц
    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц
    В Баку на выходные ограничат движение на ряде улиц
    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Баку
    Həftəsonu Bakıda bəzi yollar təmirə bağlanacaq

