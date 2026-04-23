İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ermənistan Qazaxıstanda yeni səfirlik binası tikəcək

    Region
    • 23 aprel, 2026
    • 12:13
    Ermənistan Qazaxıstanda yeni səfirlik binası tikəcək

    Ermənistan Qazaxıstanın paytaxtında öz səfirliyi üçün yeni bina tikəcək.

    Bu barədə "Report" erməni mediasına istinadən xəbər verir.

    Qərar bu gün Ermənistan Nazirlər Kabinetinin iclasında təsdiq edilib. Tikintidən sonra bina Ermənistan Respublikasının mülkiyyətinə keçəcək.

    Tikintinin həyata keçirilməsi üçün 1,5 milyon dollar tələb olunacaq.

    Ermənistan Qazaxıstan
    Армения построит новое здание посольства в Казахстане
    Armenia to build new embassy premises in Kazakhstan

    Son xəbərlər

    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti