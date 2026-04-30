    Грузия и ОАЭ создают совместный механизм для инвестиционных проектов

    Грузия и ОАЭ создают совместный механизм для инвестиционных проектов

    Грузия и ОАЭ договорились о создании совместного механизма для инвестиционных проектов.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом сообщили в Минэкономики Грузии.

    Отмечается, что данное решение было принято по итогам встреч грузинских официальных лиц с госминистром иностранных дел ОАЭ Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери в Тбилиси.

    "Новый механизм подразумевает участие представителей государственного и частного секторов обеих стран для рассмотрения конкретных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

    Делегации Грузии и ОАЭ также обсудили углубление двусторонних связей в сферах возобновляемой энергетики, транспорта, логистики и туризма. Также стороны затронули вопросы продовольственной безопасности и увеличения экспорта грузинской продукции в ОАЭ.

    Отметим, что ранее состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и госминистра Аль-Хаджери, на которой обсуждались активное развитие двусторонних связей, сотрудничество в экономической и инвестиционной сферах, а также важность соглашения о безвизовом режиме. Особо были отмечены инвестиции в Грузию компании Eagle Hills в размере 6,6 млрд долларов США, которые внесут существенный вклад в дальнейший экономический рост страны.

