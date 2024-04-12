Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании

Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании.

Армения назначила своего военного атташе при посольстве в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на армянское информационное агентство News.am, решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

В обосновании решения приводится, что сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами развивается и включает в себя командирские курсы подготовки, проводимые британскими офицерами, участие в международных миротворческих силах, а также ежегодные военные и военно-политические консультации.