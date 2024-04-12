О нас

Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании

Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании.
В регионе
12 апреля 2024 г. 14:00
Армения назначила военного атташе при посольстве в Великобритании

Армения назначила своего военного атташе при посольстве в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на армянское информационное агентство News.am, решение об этом было принято на заседании правительства Армении.

В обосновании решения приводится, что сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами развивается и включает в себя командирские курсы подготовки, проводимые британскими офицерами, участие в международных миротворческих силах, а также ежегодные военные и военно-политические консультации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Britaniyadakı səfirliyinə hərbi attaşe təyin edib

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi