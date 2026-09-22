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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Армения и КНР подписали соглашение о международных автоперевозках

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 17:07
    Армения и КНР подписали соглашение о международных автоперевозках

    Армения и Китай подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

    Об этом передает Report со ссылкой на "Арменпресс".

    Соглашение регулирует международные автомобильные перевозки между двумя странами, что будет способствовать развитию внешнеторговых связей.

    С армянской стороны соглашение подписала заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян.

    Она отметила, что соглашение о международных автоперевозках пассажиров и грузов между Арменией и КНР является еще одним важным шагом в направлении углубления сотрудничества двух стран в транспортной сфере и укрепления взаимосвязанности.

    Автомобильные перевозки Подписание соглашений Армения Китайская Народная Республика (КНР)
    Ermənistan və Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş imzalayıb
    Armenia, China sign agreement on international road transport

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