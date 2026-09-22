Армения и КНР подписали соглашение о международных автоперевозках
В регионе
- 22 сентября, 2026
- 17:07
Армения и Китай подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.
Об этом передает Report со ссылкой на "Арменпресс".
Соглашение регулирует международные автомобильные перевозки между двумя странами, что будет способствовать развитию внешнеторговых связей.
С армянской стороны соглашение подписала заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян.
Она отметила, что соглашение о международных автоперевозках пассажиров и грузов между Арменией и КНР является еще одним важным шагом в направлении углубления сотрудничества двух стран в транспортной сфере и укрепления взаимосвязанности.
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