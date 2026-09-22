Армения и КНР подписали соглашение о международных автоперевозках

Армения и Китай подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Об этом передает Report со ссылкой на "Арменпресс".

Соглашение регулирует международные автомобильные перевозки между двумя странами, что будет способствовать развитию внешнеторговых связей.

С армянской стороны соглашение подписала заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян.

Она отметила, что соглашение о международных автоперевозках пассажиров и грузов между Арменией и КНР является еще одним важным шагом в направлении углубления сотрудничества двух стран в транспортной сфере и укрепления взаимосвязанности.