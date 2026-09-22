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    Ermənistan və Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş imzalayıb

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:27
    Ermənistan və Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş imzalayıb

    Ermənistan və Çin arasında avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları haqqında saziş imzalanıb.

    Bu barədə "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir.

    Saziş iki ölkə arasında beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyir ki, bu da xarici ticarət əlaqələrinin inkişafına kömək edəcək.

    Sazişi Ermənistan tərəfdən ərazi idarəetmə və infrastruktur nazirinin müavini Kristine Qaleçyan imzalayıb.

    O qeyd edib ki, bu saziş iki ölkənin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan daha bir mühüm addımdır.

    Ermənistan Çin Xalq Respublikası
    Армения и КНР подписали соглашение о международных автоперевозках
    Armenia, China sign agreement on international road transport

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