Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Армения и Казахстан провели политконсультации

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 10:56
    Армения и Казахстан провели политконсультации

    В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялись двусторонние политические консультации с Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД РК, встречу провели заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев и его армянский коллега Мнацакан Сафарян.

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках региональных интеграционных структур, а также "сверили часы" по графику предстоящих двусторонних мероприятий.

    По итогам переговоров стороны условились продолжить диалог между внешнеполитическими ведомствами.

    Казахстан Армения МИД политконсультации

    Последние новости

    11:05

    ЦБА отмечает отсутствие риска процентной ставки в банковском секторе страны

    Финансы
    11:04

    Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрд

    Бизнес
    11:00

    Самед Баширли: Азербайджан видит четкие перспективы работы с Германией в сфере ВИЭ

    Энергетика
    10:56

    Армения и Казахстан провели политконсультации

    В регионе
    10:51

    Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

    Инфраструктура
    10:50
    Фото

    В Баку подписан трехсторонний план развития текстильной отрасли

    Бизнес
    10:50

    Глава ЕК призвала ХАМАС и Израиль к конструктивным переговорам

    Другие страны
    10:48

    В ЮНЕСКО зачитали заявление от имени Азербайджана

    Внешняя политика
    10:46

    ЦБА: Число уникальных вкладчиков в банках увеличилось почти на 12%

    Финансы
    Лента новостей