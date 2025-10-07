Армения и Казахстан провели политконсультации
- 07 октября, 2025
- 10:56
В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялись двусторонние политические консультации с Арменией.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД РК, встречу провели заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев и его армянский коллега Мнацакан Сафарян.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, включая взаимодействие в рамках региональных интеграционных структур, а также "сверили часы" по графику предстоящих двусторонних мероприятий.
По итогам переговоров стороны условились продолжить диалог между внешнеполитическими ведомствами.
