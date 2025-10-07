Qazaxıstan və Ermənistan XİN-lərarası dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib
Region
- 07 oktyabr, 2025
- 11:14
Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) Ermənistanla ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.
"Report" Qazaxıstan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, görüşə ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Yermuxambet Konuspayev və onun erməni həmkarı Mnatsakan Safaryan sədrlik edib.
Görüş iştirakçıları ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıq məsələlərini, o cümlədən regional inteqrasiya strukturları çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər.
Danışıqların yekunu üzrə tərəflər XİN-lərarası dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər.
Son xəbərlər
12:08
Oktyabrın 10-da Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcəkDigər ölkələr
12:07
Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayırMaliyyə
12:06
Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!Maliyyə
12:04
Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZEkologiya
12:02
Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcəkXarici siyasət
12:02
TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənibDaxili siyasət
12:02
QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcəkMilli Məclis
12:01
Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürübXarici siyasət
12:01