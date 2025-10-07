Qazaxıstan və Ermənistan XİN-lərarası dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəlib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) Ermənistanla ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.

    "Report" Qazaxıstan XİN-ə istinadən xəbər verir ki, görüşə ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Yermuxambet Konuspayev və onun erməni həmkarı Mnatsakan Safaryan sədrlik edib.

    Görüş iştirakçıları ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlıq məsələlərini, o cümlədən regional inteqrasiya strukturları çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər.

    Danışıqların yekunu üzrə tərəflər XİN-lərarası dialoqu davam etdirməklə bağlı razılığa gəliblər.

    Армения и Казахстан провели политконсультации

