Армения и Германия обсудили продвижение мирной повестки в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили продвижение мирной повестки в регионе.

Как передает Report, об этом Пашинян сообщил в соцсети Х.

"Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе", - говорится в сообщении.