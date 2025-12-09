Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Армения и Германия обсудили продвижение мирной повестки в регионе

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 19:19
    Армения и Германия обсудили продвижение мирной повестки в регионе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили продвижение мирной повестки в регионе.

    Как передает Report, об этом Пашинян сообщил в соцсети Х.

    "Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе", - говорится в сообщении.

