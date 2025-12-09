Армения и Германия обсудили продвижение мирной повестки в регионе
В регионе
- 09 декабря, 2025
- 19:19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили продвижение мирной повестки в регионе.
Как передает Report, об этом Пашинян сообщил в соцсети Х.
"Мы обсудили укрепление отношений между Арменией и Германией, расширение партнерства с ЕС на основе общей приверженности демократии и верховенству закона. Также обменялись мнениями по вопросам продвижения мирной повестки в нашем регионе", - говорится в сообщении.
