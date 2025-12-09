Paşinyan Almaniya Prezidenti ilə Cənubi Qafqazda sülh gündəliyini müzakirə edib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Region
    • 09 dekabr, 2025
    • 19:35
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayer Cənubi Qafqaz regionunun sülh gündəliyindəki irəliləyişləri müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Biz Ermənistanla Almaniya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, Avropa İttifaqı ilə demokratiyaya sadiqlik və qanunun aliliyi əsasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə etdik. Həmçinin regionda sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə fikir mübadiləsi apardıq", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

