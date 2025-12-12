WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Kiyevdə azərbaycanlılar həmyerlilərinin raket zərbəsindən zərər görən mülklərini bərpasına başlayıb

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:59
    Azərbaycanlılar Ukraynanın paytaxtı Kiyevə Rusiya ordusu tərəfindən endirilən hava zərbələri nəticəsində zərər görən həmyerlilərinin mülklərinin bərpasına başlayıblar.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, azərbaycanlılardan ibarət qrup həmyerlilərinin mülklərinin bərpası ilə məşğul olurlar.

    Son zərbələr nəticəsində xəsarət alan olmasa da, azərbaycanlılardan 3 nəfərin evinə, bir nəfərin isə restoranına ciddi ziyan dəyib.

