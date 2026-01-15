Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPP

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 21:12
    Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPP

    Армения и Германия обсудили региональные возможности, которые открываются в рамках реализации проекта TRIPP.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, обсуждение прошло в Берлине в рамках политических консультаций двух стран под руководством замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и уполномоченного МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Николаса Вагнера.

    Костанян проинформировал Вагнера о программах по развитию экономической взаимосвязи между Арменией и Азербайджаном в рамках парафирования мирного соглашения и Вашингтонских договоренностей от 8 августа 2025 года, включая перспективы в региональных коммуникациях в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

    Стороны также обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества Берлина и Еревана в направлениях, обозначенных в декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства.

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

