İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 21:28
    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi ilə açılan regional imkanları müzakirə ediblər.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən məlumatına görə, müzakirə Berlində Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vaan Kostanyan və Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Orta Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Nikolas Vaqnerin sədrliyi ilə iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr çərçivəsində baş tutub.

    Kostyan Vaqneri sülh müqaviləsinin, 8 avqust 2025-ci il tarixli Vaşinqton sazişlərinin paraflanması çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi proqramları, o cümlədən TRIPP ("Tramp Marşrutu") çərçivəsində regional əlaqələrin perspektivləri barədə məlumatlandırıb.

    Tərəflər həmçinin ikitərəfli tərəfdaşlığın strateji gündəliyi haqqında bəyannamədə göstərilən sahələrdə Berlin və İrəvan arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər.

    TRIPP layihəsi Almaniya Ermənistan
    Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPP

    Son xəbərlər

    22:16
    Video

    Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndi yenidən dirçəlir - "Baku Tv"nin reportajı

    Daxili siyasət
    22:04

    AK Aİ-nin səkkiz dövlətinin müdafiəsinin maliyyələşdirməsinin birinci mərhələsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:49

    Ömer Çelik: Ai heç vaxt Kipr məsələsində vasitəçi ola bilməz

    Region
    21:39
    Video

    Füzuliyə köçən ailə sevincini "Baku TV" ilə bölüşüb

    Daxili siyasət
    21:28

    "Atletiko" və "Ayaks"ın sabiq futbolçusu Premyer Liqada məşqçiliyə başlayıb

    Futbol
    21:28

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:18
    Video

    "Baku TV": Dağıdılan şəhərin ayaqda qalan simvolu - Ağdam İmarət Kompleksi

    Daxili siyasət
    21:12

    KİV: Təbrizdə hərbi vəziyyət elan edilib

    Region
    21:07

    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti