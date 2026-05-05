Армения и Франция стали стратегическими партнерами

Армения и Франция повысили уровень двусторонних отношений до стратегического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети Х посол Армении в Париже Арман Хачатрян.

"Декларация о стратегическом партнерстве Армения-Франция подписана сегодня", - написал он.

По его мнению, это исторический документ открывает новые перспективы для сотрудничества между двумя странами.

Декларацию подписали в Ереване президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, по информации армянских медиа, Армения и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников; соглашения о сотрудничестве в области развития военных технологий и исследовании оборонных систем, о поставках военного обмундирования.

Стороны также договорились о поставках транспортных вертолетов, о продаже армянской авиакомпании двух самолетов А321-200NX, о строительстве Баргушатского тоннеля на юге Армении. Помимо этого, подписаны и ряд документов о кредитном, экономическом, культурном сотрудничестве между двумя странами.

В целом, стороны по итогам переговоров подписали 13 документов.