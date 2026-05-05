Ermənistan Fransa ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb
- 05 may, 2026
- 15:14
Ermənistan və Fransa ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsini strateji tərəfdaşlığa yüksəldiblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Parisdəki səfiri Arman Xaçatryan "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Bu gün Ermənistan-Fransa strateji tərəfdaşlığı haqqında bəyannamə imzalanıb", - o yazıb.
Onun fikrincə, bu tarixi sənəd iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açır.
Bəyannaməni İrəvanda Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan imzalayıblar.
Ermənistan mediasının məlumatına görə, İrəvan və Paris süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və yarımkeçiricilər sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər; hərbi texnologiyaların inkişafı və müdafiə sistemlərinin tədqiqi sahəsində əməkdaşlıq haqqında, hərbi geyimlərin tədarükü barədə sazişlər imzalayıblar.
Tərəflər həmçinin nəqliyyat helikopterlərinin tədarükü, Ermənistan aviaşirkətinə iki A321-200NX təyyarəsinin satışı, Ermənistanın cənubunda Bərgüşad tunelinin tikintisi barədə razılığa gəliblər. Bununla yanaşı, iki ölkə arasında kredit, iqtisadi, mədəni əməkdaşlığa dair bir sıra sənədlər də imzalanıb.
Ümumilikdə, danışıqların yekununda 13 sənəd imzalanıb.