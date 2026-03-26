Армения и Франция обсудили сотрудничество в оборонной отрасли

​Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с военным советником президента Франции, начальником Специального военного штаба, генералом армии Венсаном Жиро, а также представителями французских оборонных предприятий.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности.

Сурен Папикян и Венсан Жиро также затронули ряд вопросов в сфере международной безопасности.

Отметим, что министр обороны Армении находится во Франции с официальным визитом.