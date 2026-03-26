Армения и Франция обсудили сотрудничество в оборонной отрасли
В регионе
- 26 марта, 2026
- 23:51
Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с военным советником президента Франции, начальником Специального военного штаба, генералом армии Венсаном Жиро, а также представителями французских оборонных предприятий.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности.
Сурен Папикян и Венсан Жиро также затронули ряд вопросов в сфере международной безопасности.
Отметим, что министр обороны Армении находится во Франции с официальным визитом.
