Ermənistanla Fransa arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
Region
- 27 mart, 2026
- 00:23
Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Fransa Prezidentinin hərbi müşaviri, Xüsusi Hərbi Qərargahın rəisi ordu generalı Vensan Jiro, eləcə də Fransa müdafiə müəssisələrinin nümayəndələri ilə görüşüb.
"Report" Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, görüşlər çərçivəsində hərbi sənaye sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Suren Papikyan və Vensan Jiro həmçinin beynəlxalq təhlükəsizlik sahəsində bir sıra məsələlərə toxunublar.
Qeyd edək ki, Ermənistanın müdafiə naziri Fransada rəsmi səfərdədir.
Son xəbərlər
00:35
Tramp ABŞ-nin İranın enerji obyektlərinə 10 gün zərbə endirməyəcəyini bəyan edibDigər ölkələr
00:23
Ermənistanla Fransa arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilibRegion
00:08
Rubio İranla danışıqlarda irəliləyiş olduğunu bildiribDigər ölkələr
00:01
Livanda iki İsrail əsgəri həlak olubDigər ölkələr
23:48
Foto
Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Astara" stansiyasına çatıbİnfrastruktur
23:37
Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən Meksikada yanacaq qiymətləri artıbDigər ölkələr
23:23
Qrossi Buşehr AES-yə endirilən zərbələrlə bağlı narahatlığını ifadə edibDigər ölkələr
23:03
DÇ-2026: Rumıniyanı məğlub edən Türkiyə millisi pley-off finalına vəsiqə qazanıbFutbol
22:55