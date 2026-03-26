Армения до 2029 года получит 143 млн евро от ЕС

Правительство Армении на заседании 26 марта одобрило "Договор многоотраслевой бюджетной поддержки" с Европейской комиссией, предусматривающий предоставление Еревану 143 млн евро в 2026-2028гг.

Как передает Report об этом сообщили армянские СМИ.

Финансовый пакет состоит из двух компонентов: 90 млн евро прямой бюджетной поддержки и 53 млн евро технической помощи для наращивания институционального потенциала Армении.

Данные средства будут направлены на улучшение управление общественными финансами, диверсификацию армянского экспорта, диалог вокруг либерализации визового режима, верховенство права, а также на сферы занятости и социальной интеграции.